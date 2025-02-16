Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, ilçenin girişinden çıkışına kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik alanda leylandi ağaçlarıyla güzelleştirme çalışması yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Taner İşbir, bir ilçenin vitrininin ilçeye giriş alanından belli olduğu ilkesinden hareket ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, ilçenin girişinden çıkışına kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik yolun sağ ve sol tarafına leylandi ağaçları dikilerek ilçeye yeni bir görünüm kazandırıldığı belirtildi.

Taner İşbir, ağaç dikmenin önemine dikkat çekerek, bu çalışmalarla ilçenin daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacağını vurguladı. İsbir, ağaç dikmenin önemine dair hadisleri hatırlatarak, “‘Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin.’ ‘Kim bir ağaç dikerse onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar'” ifadelerini kullandı.

İşbir, çalışmalarda emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Editör: SELDA FINDIK