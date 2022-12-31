Belediye Taner İsbri geçtiğimiz günlerde köy muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini almıştı. Köy muhtarlarını tekrar ilçeye davet eden İsbir, otobüs durağı, korege boru ve çöp konteynerinden oluşan destek malzemelerini köy muhtarlarına teslim etti.

İsbir, “Büyükkışla köyümüze 3 adet korege boru ve 1 adet çöp konteyneri, İncesu köyüne 1 adet otobüs durağı, Salbaş köyüne 1 adet otobüs durağı ve 2 adet çöp konteyneri, Cevizli köyüne 3 adet korege boru ve 2 adet çöp konteyneri, Senemoğlu köyüne 4 adet çöp konteyneri, Asar köyüne 1 adet çöp konteyneri, Kızılhamza köyüne 2 adet çöp konteyneri, Oruçpınar köyüne 1 adet otobüs durağı ve 2 adet çöp konteyneri desteği sağladık. Köylerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

