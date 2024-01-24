Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet şen ile sözleşme imzalayarak, işçi maaşlarında iyileştirme yaptıklarını belirtti.

Ekonomik koşullar nedeniyle yaklaşık 2 ay önce işçi maaşlarına zam yaptıklarını anımsatan İsbir, “Ocak ayı içerisinde tekrar bir zam daha yapacağımızı belirtmiştik. Çok şükür vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirerek işçi kardeşlerimizin maaşında bir kez daha iyileştirme yaparak maaşlarına zam yaptık. Sözleşmemizin tüm belediye personeline ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.