Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda sona gelindi.

18 takımın 3 grupta mücadelesi ile başlayan turnuvada Er-Yapı İnşaat, Saylan Çelik, Yağmur Tur, Manchester Dil Okul, Doğa Gıda, Paşa İnşaat, Namsan ve Kurt Elektrik takımları grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu. 12-13 Temmuz tarihleri arasında oynanan çeyrek final maçları sonunda Saylan Çelik, Doğa Gıda, Kurt Elektrik ve Namsan yarı finale adını yazdırmayı başardı.

YARI FİNAL

MAÇLARI

16 TEMMUZ'DA

16 Temmuz Pazar günü İtfaiye Sahası’nda oynanacak yarı final maçlarında saat 20.00’de Doğa Gıda ile Saylan Çelik, saat 21.30’da ise Kurt Elektrik ile Namsan takımları karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan iki takım büyük finale adını yazdıracak.