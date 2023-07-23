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Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 18 takımın katılımı ile start alan turnuvada Cumartesi günü final heyecanı yaşandı. Son şampiyon Saylan Çelik ile Namsan takımları karşı karşıya geldi.

İtfaiye Sahası’nda oynanan final maçının ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takımda bulduğu fırsatları golle sonuçlandıramayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takımda yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Son dakikaları nefes kesen karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Şampiyonu seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonunda Saylan Çelik sahadan 4-2 galip ayrılarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda turnuvanın şampiyonu oldu. Namsan takımımı ikinci olurken, Doğa Gıda takımı üçüncü, Kurt Elektrik takımı da dördüncü olmayı başardı.

PROTOKOLDEN

YOĞUN İLGİ

Bu yıl 26.sı düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvasının ödül törenine protokol yoğun ilgi gösterdi. Final maçının ardından İtfaiye Sahası’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı,Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Başkanı (ASGD) Rıfat Kara, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, takım temsilcileri ve sporcu aileleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan törende dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

TAHTASIZ VE AŞGIN

BİRLİKTE İZLEDİLER

Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın final maçını CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birlikte izlediler.

İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmayı tribünde seyircilerle birlikte izleyen Mehmet Tahtasız ve Halil İbrahim Aşgın’a tribünde yoğun ilgi gösterildi. 60 dakika maçı birlikte izleyen Tahtasız ve Aşgın zaman zaman pozisyonları birlikte analiz etmeyi de ihmal etmediler.

CENTİLMENLİK KUPASI

GÖZDE YAPI’NIN OLDU

Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda Beyaz Grup’ta mücadele eden Gözde Yapı takımı turnuvanın en centilmen takımı oldu.

Grupta oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 sarı kart görmesinin yanı sıra kaybettiği maçlar sonunda rakip takımı ve hakemi tebrik ederek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Gözde Yapı takımı ASGD Tertip Kurulu tarafından turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Gözde Yapı takımının ödülü takım sorumlusu Ferdi Ergöz’e takdim edildi.

GOL KRALI HAKAN BAŞ

Gol krallığı ödülü 12 golle Hakan Baş’a gitti.

Bu yıl 26.sı düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda Beyaz Grup’ta mücadele eden Kurt Elektrik takımı 7 maçta 17 gol atarken, bu gollerin 12’si Hakan Baş’dan geldi. Takımına 12 golle büyük katkı veren Hakan Baş turnuvanın da en golcü futbolcusu olarak gol krallığı ödülünün sahibi oldu. Turnuvayı 9 golle tamamlayan Namsan takımından Serkan Çağırgan ise turnuvanın en iyi ikinci golcüsü olmayı başardı.