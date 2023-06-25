Daha önce, yaşanan gerilim nedeniyle ara verilen turnuva devam ederken, geçtiğimiz Cuma günü, Siyah Grup’ta Mancesther Dil Okulu ile İntegral Mühendislik arasında oynanan maçın son dakikasında, İntegral Mühendislik takımından bazı oyuncuların hakeme sözlü ve fiili saldıra bulunmaları üzerine gerilim yaşandı. Gerilimin ardından hakemler günün ikinci maçına çıkmama kararı alırken, Tertip Komitesi de turnuvaya ikinci kez ara verdi.

Kurban Bayramı sonuna kadar maç oynanmayacak turnuvanın akıbeti, önümüzdeki günlerde belli olacak.