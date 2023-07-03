Manchester Dil Okulu ile İntegral Mühendislik arasında oynanan 3.hafta maçı sonrası Orta Kuşak Futbol Turnuvası'na bir süre ara verilmişti. Bugün ASGD Tertip Kurulu, İl Hakem Kurulu ve takım temsilcileri bir araya geldi. Uzun süre toplantı sonunda turnuvanın kaldığı yerden devam etme kararı alınırken, ASGD Tertip Kurulu yeni fikstürü de yayımladı.

YARIN

3 MAÇ VAR

Heyecan yarın Beyaz Grup'ta oynanacak 3.hafta maçları ile devam edecek. Mimar Sinan Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 18.30'da Sağlıkçılar ile Kurt Elektrik, saat 20.00'de Gözde Yapı ile Namsan, saat 21.30'da ise Cezaevi ile Uğur Orman Ürünleri karşı karşıya gelecek.