Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası için başvurular 26 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Başvuru yapacak takımlar oyuncu listesinin yanı sıra kadrolarında bulunduracağı oyuncuların nüfus cüzdan fotokopilerini de başvuru dosyasına eklemek zorundadırlar.

AGSYD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, turnuvada bu yıl 1993 ve daha önce doğanlar oynayabilecek. Önceki yıllarda disiplin suçu işleyen ve men edilen sporcuların oynayamayacağı turnuvaya başvurular için Hakimiyet Gazetesi’nden Halil Öztürk (05363607344), Çorum Haber Gazetesi’nden Hüseyin Aşkın (05368799303) ve Rıfat Kara’ya (05452555422) yapabilecek. Turnuvanın teknik toplantısı 27 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olup ilk maçlar 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.