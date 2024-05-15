Bu yıl 27.sı düzenlenecek olan 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nın başvuruları 20 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlamıştı. Bugün itibariyle sona eren turnuvaya, Eker İnşaat, İlk Adım Gıda, Kalehisar Kardeşler İveco, Şah Yapı, Çopraşıklı Deli Kadirspor, Bolat Harita Mühendislik, FKK Doğa Gıda, Şirinler Group Alacaspor, Saylan Çelik, Kurt Elektrik, Es Bilişim, Gözde Yapı, CNR Elektrik, Beyaz Saray Düğün Salonları, Düvencispor ve Paşa İnşaat olmak üzere toplam 16 takım başvuruda bulundu.

18 Mayıs Cumartesi günü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda saat 11.00'de turnuvanın teknik toplantısı yapılacak.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan'ın da katılacağı toplantıda gruplar ve statü belirlenecek.

Toplantıya her takımdan bir temsilci katılması gerekiyor.

Editör: RIFAT KARA