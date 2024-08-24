Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta 15 faal yangın gözetleme kulesi bulunduğu belirtildi.

Gözetleme, haberleşme ve orman yangınları ile mücadelede görevli işçi sayısının 681 olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge müdürlüğümüz dahilinde orman ve ziraat yangınlarına müdahale ederken faydalandığımız 120 ilk müdahale aracı, 33 arazöz, 13 su ikmal aracı, 11 dozer, 8 ekskavatör, 15 greyder ve 233 traktör arkasına takılan, köy muhtarlıklarına dağıtımı yapılmış 2,5 tonluk su tankımız mevcuttur. Amasya’da 1 yangın gözetleme kulesi, 21 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ekskavatör, 2 greyder ve 32 traktör arkasına takılan su deposu bulunmaktadır."

Yılın 8 ayında sorumluluk bölgelerinde çıkan 145 orman yangınında 168 hektar alanın zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, bu dönemde Amasya'da ise 19 orman yangınında 15 hektar alanda zarar oluştuğu kaydedildi.

Editör: AA AJANS