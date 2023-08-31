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Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile diğer OKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Amasya Valisi Doruk, yaptığı konuşmada, toplantıda mali destek uygulamaları, güdümlü proje destekleri, ajansın aylık faaliyetleri, 2022 yılı birim faaliyet taslağı, 2024 yılı çalışma programı konularını görüşeceklerini söyledi.

Basına kapalı yapılan toplantının açılışında konuşan Vali Doruk, OKA’nın bugüne kadar 4 ilde 1200’ün üzerinde projeye destek sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkısını da anlattı.

Amasya Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Doruk konuşmada şunları söyledi: “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2023 yılındaki 3. Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirmek üzere Çorum’da bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz, hemen bu ayın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan kararnameyle ben, Çorum ve Samsun valilerimiz yeni görev yerlerimize atandık. İnşallah bundan sonra görev yapacağımız Amasya, Çorum, ve Samsun illerinde de bütün kurum ve kuruluşlarla ele ele, vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışmaların gayretinde olacağız.

Kalkınma Ajansları ülkemizin bütün illerinde teşkilatlanmış kamu kurumlarıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve biz Yönetim Kurulu üyelerinin de yönetiminde faaliyetlerini yürüten Kalkınma Ajanslarının bugüne kadar bölgelerinde pek çok dikkat çekici proje ve faaliyet içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Bugüne kadar 1200’ün üzerinde projeyi desteklemiş olan Kalkınma Ajansımızın yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için destek programı uygulamalarını takip ediyoruz.

2023 yılında ilan edilip sözleşmeye bağlanan ya da henüz başvuru ve değerlendirme aşamasındaki destek programlarında arzu edilen başarı düzeyine ulaşılması için atılacak adımları inşallah bugünkü toplantıda gündeme alacağız. Bu vesileyle bütün bu projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde, planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında gerek Ajansın gerekse de proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşların yoğun gayret sarf etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu noktada, OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, projelerde aksayan noktalarda imkânları gözden geçirerek gereken müdahaleyi her düzeyde yapacağız.

Biz biliyoruz ki, bölgemizde kalkınma için, refah için daha yapılması gereken çok iş; planlanması, uygulanması ve desteklenmesi gereken çok fikir var. Bugün bu maksatla, yani yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için elimizdeki imkânları en verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız. Bugünkü toplantının ana gündem maddelerinden biri Kalkınma Ajansının 2023 yılı ilk altı ayındaki faaliyetlerin kısa bir değerlendirmesini yaparak 2024 yılı çalışma programına ilişkin önerileri ele almak olacak. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde Ajansımız eliyle gerçekleştirilmesi planlanan bütün faaliyetlerin, genel çerçevesi Yönetim Kurulumuzda değerlendirilecektir. Alacağımız kararların, şehirlerimizde yatırımların, istihdam imkânlarının önünü açmasını, vatandaşlarımızın hayat standartlarının ve aldıkları hizmetlerin kalitesinin artışına vesile olmasını ve önümüzdeki yıllarda yeni proje fikirlerine ilham vermesini temenni ediyorum.

Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar etmek isterim. Bu toplantı vesilesiyle, Çorum’da Valimiz ve Başkanlarımızın ev sahipliğinde düzenlediğimiz toplantımızı teşrif eden Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza da can-ı gönülde hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum”

Toplantı konuşmanın ardından gündemle ilgili sunumlar, yapılan değerlendirme ve görüş alışverişi ile son buldu.