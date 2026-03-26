Çorum’un Alaca ilçesi Nasrullah Camii’nde görev yapan imam hatip Abdullah Yurt, cami ve çevresine yönelik hizmetleriyle takdir topladı.

Yozgat yolu üzerinde bulunan Alaca Nasrullah Camii’ne atandıktan sonra kısa sürede yaptığı faaliyetlerle bölge halkının gönlünde taht kuran din görevlisi Abdullah Yurt, son günlerde dikkatleri üzerine çekti.

Göreve başladığı günden itibaren örnek bir din gönüllüsü olarak görev yapan Yurt, cami ve çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalarla herkesin büyük beğenisini topladı.

Göreve geldiğinde cami ve çevresindeki eksikleri fark edip hemen harekete geçen Abdullah Yurt, kısa sürede lavabo, wc, duş yeri, abdesthane, şadırvan ve cami bahçesinde yenilemeler yapılması için öncülük etti.

Cami cemaatinin destekleri ve toplum dayanışmasıyla yürütülen çalışmalar neticesinde cami ve çevresinde iyileştirmelere giden Abdullah Yurt, Alaca İlçe Müftüsü İsmail Karadavut tarafından başarı belgesiyle taltif edildi.

Hem çalışkanlığı hem de gönülden hizmet anlayışıyla cami içi hizmetlere de önem veren Abdullah Yurt, camiye gelen vatandaşlara ücretsiz soğuk-sıcak içecek ve yiyecek ikramı sunmaya devam ediyor.

Nasrullah Camiinin çevre yolunda ve üniversite bölgesinde olması sebebiyle yolculara ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapan Abdullah Yurt, Ramazan ayında cami içinde sahur ve iftar programları, diğer zamanlarda da cami dışında gezi ve piknik programları düzenleyerek çokça beğeni topluyor.

Bu kapsamda cami ve çevresinde yaptığı hizmetleriyle sosyal medyada yer alan Abdullah Yurt, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Yıldırım da nazik ziyareti ve gayretli çalışmalarından dolayı din görevlisi Yurt’a teşekkür ederek, görevinde başarılar dileyip hediye takdim etti.

