Kara bulutlardan sağar rahmeti
Yurdun en değerli malıdır orman
Yağmurla beslenir yoktur zahmeti
Yaşam kaynağıdır suludur orman
Hastalara şifa verir havası
Bunun için ölüm kalım davası
Her türlü canlının onda yuvası
Ardıçtır, meşedir, çalıdır orman
Kentte bunaldıkça ona geliriz
Sayesinde temiz hava alırız
Tarihlerden bunu böyle biliriz
Kutludur, kutsaldır uludur orman
Yaşlısı çocuğu genci kadını
Pikniklerde çıkarırız tadını
Binbir çeşit işe yarar odunu
Ayrı bir sanayi dalıdır orman
Önemi Ata’mın dediği sözde
Zevk mi olur? Yeşil görmeyen gözde
Öyle üç beş değil, yüz de yüz yüzde
Gerçek zenginliğin yoludur orman
Aklı olan elbet bunu düşünür
Örtüsü olmazsa toprak aşınır
Barajlara denizlere taşınır
Türlü nimet ile doludur orman
Ormanı büyütür tohumlu kozak
Sele kapan olur, rüzgâra tuzak
Tutmalı ateşten, baltadan uzak
Ülkenin parası puludur orman
Erozyonun tasasını çekmeli
Bozkırlara türlü ağaç dikmeli
Büyütmeye alın teri dökmeli
Yurdun süsü zümrüt halıdır orman
Aydınlı’yım yüreğimin attığı
Çatı olur ustaların çattığı
Beşik olur bebeklerin yattığı
Mezara gidenin salıdır orman
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Bu şiirimi kâr hırsıyla ormanları katleden şirketlere karşı direnen, AKBELEN KÖYLÜLERİNİN onurlu mücadelesine adıyorum.