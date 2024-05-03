Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özhazinedar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi İkindi namazına müteakip Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Alaaddin Kayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, Ticaret Odası Başkanı İlhan Ambarkütük, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Çevrim, İHA Çorum Müdürü Bülent Özkaleli, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda merhumun yakını katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

