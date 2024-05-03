Başkan Dere, "1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla, Başkan Yardımcılarımızla birlikte Belediyemiz; Temizlik İşleri, İtfaiye, Kademe, Mesire ve Kentpark, Park ve Bahçeler personelimizi ziyaret ettik. Bayram sebebiyle vardiyası bulunan emekçilerimizle çay içip hemhâl olduk, özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi ilettik.

Yüce Allah, Belediye Personelimiz nezdinde tüm işçi ve emekçilerimizin zorlarını kolaylaştırsın, sağlık ve huzurlarını dâim eylesin İnşallah” görüşüne yer verdi.



Editör: SELDA FINDIK