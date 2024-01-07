Uğur Çınar’ın sunuculuğunu yaptığı konserde, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, derneğin kuruluşundan beri yaptıkları çalışmalar, kanser hastaları ve ailelerine yönelik destekler hakkında bilgi verdi.

Programın ilk bölümünde, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yeter Şahin, birbirinden güzel türkülerle halk müziği sevenleri mest etti. İkinci bölümde ise, Çorum’un Türk Sanat Müziği solistlerinden Nimet Hayta sahne alarak, sanat müziği parçaları ve tangolar seslendirdi.

Çorum’un tanınmış müzisyeni Levent Coşkuner’in öncülüğünde bir araya gelen Grup Karma ise, şu isimlerden oluştu: Klavye Levent Coşkuner, bağlama Tekin Karataş, gitar Ömer Furkan Sert, bas gitar Mahmut Aktaş, kanun Orhan Bahar, keman Mithat Yağar, bateri Sercan Koca, ud Bahadır Büyükgazez, darbuka-bendir ve kajon Ömer Özçatalbaş.

Büyük alkış alan programın sonunda iki solist birden sahneye çıkarak, seyircilerle birlikte “Sev Kardeşim” şarkısını seslendirdiler. Sunucu Uğur Çınar’ın mikrofonik sesiyle okuduğu şarkı sözleri de beğeniyle izlendi. Sonuçta ise Grup Karma adına Levent Coşkuner’e çiçek sunulurken, tüm emeği geçenlere de teşekkür belgesi verildi.