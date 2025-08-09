Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı.

YARGITAY CEZALARIN ONANMASINI İSTEDİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde de bu karar hukuk uygun bulunmuştu. Yapılan temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Başsavcılık, bir tebliğname hazırlandı ve sanıklar hakkında verilen cezaların onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran için ailesinin 21 Ağustos 2024'te kayıp ihbarında bulunmuş, 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde Narin'in cesedi bulunmuştu.

Muhabir: İHA AJANS