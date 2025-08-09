Danıştay, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite sınavında hukuk fakültelerine yerleşmek için uyguladığı başarı sıralaması barajını 100 bine çekme kararını durdurdu. Böylece geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 YKS’de de 125 bin başarı sıralaması şartı geçerli olacak.

ÖSYM’nin yayımladığı başvuru kılavuzunda, hukuk fakültelerini yalnızca YKS’de ilk 100 bin içinde yer alan adayların tercih edebileceği belirtilmişti. Ancak Danıştay’ın kararıyla bu düzenleme iptal edildi ve mevcut sistem korunmuş oldu.

TERCİH SÜRESİ DEVAM EDİYOR

2025 YKS tercih dönemi 13 Ağustos’a kadar sürecek. Danıştay’ın kararıyla birlikte adaylar, tercihlerinde değişikliğe gidebilecek. Bu kararın özellikle hukuk fakültesi hedefleyen ve sıralaması 100 bin ile 125 bin arasında olan adaylar için önemli bir fırsat yaratması bekleniyor.

YÖK kaynakları da kararı doğrularken, bu gelişmenin tercih sürecinin son günlerine denk gelmesi sebebiyle bazı adayların üniversite planlarında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

HUKUK BARAJININ GEÇMİŞİ

Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması barajı ilk olarak 2021 yılında Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine 100 bine yükseltilmişti. Ancak bu karar, 2022 yılında uygulanmadan geri çekilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmaya devam etmişti. 2025 YKS kılavuzunda yeniden 100 bin olarak belirlenen baraj, Danıştay’ın durdurma kararıyla bir kez daha 125 bine çıktı.

