Alınan bilgiye göre Murat K., Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 58. Sokak'ta Tolgahan A.'ya ait servis minibüsü içerisinde çıkan tartışma sonrası tüfekle vurularak yaralandı.

Yaralı halde minibüsten atlayarak tarlaya kaçan Murat K., peşinden gelen Tolgahan A., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bu kez de darp edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Murat K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.