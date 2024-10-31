Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11’inci hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil ile U17 Milli Takımın kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan katılmadı. Ağrıları nedeniyle önceki gün yapılan antrenmanlara katılmayan kaptan Ferhat Yazgan ise idmana çıktı.

Isınma ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, antrenmanın devamında iki bölümde taktik çalışma yaptırdı. İlk bölümde kenar ortalara reaksiyon, ikinci bölümde ise geriden toparlanarak hızlı hücuma çıkma çalışması yaptırdı. Antrenman yarı alanda oyunla sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.