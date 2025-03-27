Alaca Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, okullarında iftar programı düzenlediler.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi’ kapsamında sınıf öğretmenleri Ercan Aytekin, Ferhan Aytekin ve Meryem Vargeloğlu eşliğinde iftar saatinde tekrar okullarında buluşan öğrenciler, iftarlarını hep birlikte açtılar.

Öğrencilerin iftar menüleri velilerin katkılarıyla hazırlanırken, iftarın ardından mani, şiir, ilahi söyleme etkinliği de düzenlendi. Bu arada Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de iftar programına katılarak, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. İftar programı katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ