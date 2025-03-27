Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, Alaca Kaymakamı Engin Tok , Belediye Başkanı Şerif Arslan, cumhuriyeti savcısı İsmail Dilekçi, hakim Turan Zongur, protokol üyeleri polis memurları ve basın mensupları bir araya geldi.

Emniyet mensuplarının ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, Ramazan ayının huzur veren atmosferi hep birlikte paylaşıldı. Alaca'nın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatı, bu kez misafirlerini iftar sofrasında ağırlayarak dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Sıcak ve samimi sohbetlerin yaşandığı gecede, toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kuran emniyet mensuplarının özverili çalışmaları takdirle anıldı. Birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar programı, misafirlerin iyi dilekleriyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi