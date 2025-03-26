Alaca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında evde sağlık hizmeti alan yaşlılara ziyaretler gerçekleştirdi. Bu çerçevede yaşlıların evine konuk olan ekipler, hastaların sağlık durumunu kontrol ederek ihtiyaçlarını değerlendirdi. Yaşlılarla birebir ilgilenen sağlık personelleri, yaşam kalitesini artırmak için dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretle ilgili Alaca Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak görevidir” denildi.

Editör: İHA AJANS