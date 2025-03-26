Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alaca İlçe Başkanlığı tarafından iftardan sonra genişletilmiş ilçe toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Alaca’nın hak ettiği hizmeti alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Milletvekili Kaya ile birlikte programa AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, İl Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Akdağ, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve Alaca İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.

Milletvekili Kaya ve İl Başkanı Alar başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş ilçe toplantısında önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu ve talepler iletildi.

Milletvekili Kaya, toplantının ardından yaptığı konuşmada “Ramazan, Müslümanların, birlik beraberliği ve merhamet duygularının en fazla arttığı ay. Biz de bu akşam Alaca'dayız başkanımızla beraberiz, teşkilatımızla beraberiz. Alaca bizim her zaman AK Parti'ye destek vermiş, en güçlü olduğumuz ilçelerimizden bir tanesi. Tabii Alaca'da birçok proje yapıldı, en büyük proje öden bir tanesi Koçhisar Barajı 125 bin dönümü araziyi suluyor.

Şimdi de Seyyid, Nizam ve İbrahimköyde arsalarımızı ve kapalı sulama sistemlerimizi yapıyoruz. Yine Alaca - Sungurlu yol ayrımına 200 milyon TL ödenek ile oradaki kavşak düzenlemesi yapılacak. İnşallah daha diğer hizmetlerimizle, ilçe başkanımızın, teşkilatımızın taleplerini de yapacağız. Yine Alaca'da ofis, ilçe başkanımızın, teşkilatımızın gayretleriyle, talepleriyle açıldı. Alaca tarım kenti. Onun için de burada OSB’nin kurulması için de önce 1 milyon dönümlük alanın tahsisi için çalışmaları başlattık” dedi.

Editör: Haber Merkezi