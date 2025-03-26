Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Ömer Faruk Öztürk, Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada 4 gün boyunca müşahede altında tutulan Öztürk, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Merhum Ömer Faruk Öztürk önceki gün ikindi namazına müteakip, Ömer Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaca eski mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Anıl Kırıkçı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ