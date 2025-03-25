CHP Alaca Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Türk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı'na yönelik yapılan hakaretleri kınadı. Türk, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaret, ailesine yapılan hakaret, tüm partimize ve bizlere yapılmış sayarız. Hangi parti olursa olsun, ülkenin çoğunluğunun seçtiği Sayın Cumhurbaşkanımıza kimse hakaret edemez, ettirmeyiz. A partisi olabilir, B partisi olabilir, ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Eleştirilir, doğru yanlış konuşulur ama asla kimse terbiyesizlik yapamaz. Diğer parti başkanlarına da yapılmaz, bu edepsizliği kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk, açıklamasında partiler üstü bir duruş sergileyerek, Cumhurbaşkanına yapılan hakaretin sadece Cumhurbaşkanı'na değil, tüm Türkiye'ye ve demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, farklı siyasi görüşlere sahip kişiler arasındaki dilin her zaman saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ