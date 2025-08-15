Bu kapsamda Enmaksa Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile 20,5 milyon TL bütçeli “Tohum eleme ve paketleme tesisi” projesi için hibe sözleşmesi yapıldı. Onaylanan projenin hayata geçmesiyle kurulacak olan modern tesisin, tarımsal üretimin katma değerini artırarak bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, meyve işleme tesisi yatırımına yönelik 31 milyon TL bütçeli projesi onaylanan SRS Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile de hibe sözleşmesi imzalandı.

Aynı kapsamda Hatice Arslan’ın ahır yatırımına yönelik 15 milyon 891 bin liralık Koyunculuk Projesi sözleşmesi de imzalandı.

Muhabir: Haber Merkezi