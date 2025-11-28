12 yılı aşkın süredir tezgâhtan paket servisine, garsonluktan işletmeciliğe kadar sektörün her alanında çalıştığını belirten Dertli, hem çalışanların hem de işletmeci esnafın yaşadığı sorunları yakından gözlemlediğini ifade etti.

Dertli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Esnafımızın taleplerini bugüne kadar çoğu zaman karşılık bulmayan bir ilgiyle karşılaştığını gördük. Sorunlarımızı ilettiğimizde ‘yetkimiz yok’ gibi gerekçelerle geri dönüş almamak, esnafın önemsenmediğini hissettirdi. Birçok esnaf arkadaşımızın destek ve talepleri doğrultusunda aday olmaya karar verdim. Tüm üyelerimizle birlikte sorunlarımızı tek tek tespit edip çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Bu düşünceyle elimizi taşın altına koyuyoruz.”

Esnafın güçlü bir temsil mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Onay Dertli, seçilmesi hâlinde daha aktif, çözüm odaklı ve üyelerine değer veren bir oda yönetimi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.