Tahmini Okuma Süresi: dakika

2003 yılından bu yana faaliyet gösteren OMÜ Hayvan Hastanesi sadece Samsun'a değil Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden de gelen çok sayıda ve değişik türde hasta hayvana bakarak neredeyse tüm Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veriyor.

Hayvan Hastanesi ruhsatının alındığı 2015 yılında 1578, 2022 yılı sonunda 25 bin, 2023 yılının ilk 9 ayında ise 20 bin hasta hayvan muayene edildi.

Hastanede iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji, Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı birimlerinde 22 öğretim üyesi ve 14 araştırma görevlisi görev alıyor, OMÜ Hayvan Hastanesi Klinik Bilimler Bölümünde ayrıca 50 kadar doktora ve yüksek lisans öğrencisi öğrenim görüyor.



Hastane bünyesinde, küçük hayvan muayene salonu, ruminant (geviş getiren hayvanlar) muayene salonu, at muayene salonu, küçük hayvan operasyon salonu, büyük hayvan operasyon salonu, at operasyon salonu, at anestezi odası, at operasyon masası, anestezi cihazı, at anestezi cihazı, hasta başı monitörü, yoğun bakım kabini, izolasyon odası, büyük ruminant hospitalizasyon padoğu, at hospitaliasyon padoğu, sterilizasyon ünitesi, nekropsi salonu, hastane merkez laboratuvarı, klinik beceri laboratuvarı, sitoloji laboratuvarı, IVF laboratuvarı, bilgisayarlı tomografi (BT), dijital röntgen (DR), bilgisayarlı röntgen (CR), C kollu skopi cihazı, doppler ultrasonografi, rektal ultrason, EKG cihazı, endoskopi cihazı, sulu sistem serum biyokimya analizörü, kuru sistem biyokimya analizörü, hematoloji cihazı, hormon analizörü, koagülasyon analizörü ve kan gazları gibi cihazlar da bulunuyor. (