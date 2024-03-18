“Cihan tarihinde zafer kazanarak siyasi ömrünü tamamlamış ikinci bir imparatorluk yoktur. Bizler böyle güçlü ve köklü devlet geleneğine sahip bir ecdadın ahfadıyız. Tarihimizden aldığımız güçle bizler, bilumum olumsuzluğu imanlı göğsünde karşılayacak  ve bertaraf edecek güçteyiz.

Çanakkale’de  bir birine kenetlenen iman ve azim dolu, Anadolu ve  gönül coğrafyamızın insanlarıyla oluşturduğumuz muhteşem birlikteliğin  ihtişamlı neticesinin adıdır 18 Mart Çanakkale Zaferi.

Çanakkale’de  bu cennet vatanımıza kurban verdiğimiz  yüz binlerce kınalı kuzumuza, kahraman komutanlarımıza, bu kutlu savaşın zaferle neticelenmesinde emeğe geçen  cephe gerisindeki milyonlarca isimsiz kahramanlarımıza  Cenabı Allah’dan gani gani rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun.”

Editör: Haber Merkezi