“Cihan tarihinde zafer kazanarak siyasi ömrünü tamamlamış ikinci bir imparatorluk yoktur. Bizler böyle güçlü ve köklü devlet geleneğine sahip bir ecdadın ahfadıyız. Tarihimizden aldığımız güçle bizler, bilumum olumsuzluğu imanlı göğsünde karşılayacak ve bertaraf edecek güçteyiz.

Çanakkale’de bir birine kenetlenen iman ve azim dolu, Anadolu ve gönül coğrafyamızın insanlarıyla oluşturduğumuz muhteşem birlikteliğin ihtişamlı neticesinin adıdır 18 Mart Çanakkale Zaferi.

Çanakkale’de bu cennet vatanımıza kurban verdiğimiz yüz binlerce kınalı kuzumuza, kahraman komutanlarımıza, bu kutlu savaşın zaferle neticelenmesinde emeğe geçen cephe gerisindeki milyonlarca isimsiz kahramanlarımıza Cenabı Allah’dan gani gani rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun.”