Bilindiği üzere Çorum FK Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan'ın 7 yaşındaki yeğeni Ömer Bulut amansız bir hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu. Kritik Karagümrük maçının oynandığı günün sabahında ise Çorum FK sıkı taraftarlarından biri olan Metehan Gümüş, Samsun'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetmişti.

Bu iki Çorum FK tutkunu minik ve genç taraftarlar Karagümrük maçında unutulmadı. Maç öncesi Maraton tribününde Metehan Gümüş'ün dev fotoğrafı açılırken, "Metehan ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratları Çorum Şehir Stadı'nı inletti.

Thomas Verheydt'in attığı gol sonrası yaşanan sevinçte ise Çorum FK'lı futbolcular Ömer Bulut ve Metehan Gümüş'ün adının yazılı olduğu formayı açarak duygu dolu anların yaşanmasına neden oldular.

Editör: RIFAT KARA