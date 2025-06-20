Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Çorum olaylarının yıl dönümü kapsamında 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te Çorum Merkez Eşençay Köyü’nde anma etkinliği düzenleyecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 1980 yılında, 24 Ocak Ekonomik Kararlarını uygulamak için 12 Eylül Askeri Darbesi yapılmıştır. Bu darbeye gerekçe olarak ülkede çıkarılan karmaşa ve iç çatışmanın en önemlilerinden birisi Çorum'da yaşanmıştır. Çatışmalar Çorum'da katliam seviyesine ulaşmıştır.

Bu katliamın unutulmaması nedenlerinin tespit edilmesi ve bir daha yaşanmaması için çaba harcıyoruz. Bu nedenle Çorum Katliamı anmalarından iki temel talebimiz var. Bu taleplerimizden birincisi Çorum Katliamı insanlığa karşı suç olduğundan katliam dosyaları resen yeniden açılsın ve tüm sorumlular, tespit edilsin. İkinci talebimiz ise şehrin meydanına katliamın unutulmaması için Barış Anıtı dikilsin” denildi.

Çorum olaylarında fırında yakılarak öldürülen Ahmet Doğan’ın Eşençay Köyü’ndeki mezarı başında anılacağının belirtildiği açıklamada, “Köyde yapacağımız etkinliğe tüm çevre köyleri ve katliamda yakınlarını kaybedenleri davet ediyoruz.

Her yıl, katliamda kaybettiklerimizi mezarları başında anıyoruz. Önceki yıllarda Çorum Merkez Palabıyık Köyü’nde mezarı bulunan Süleyman Atlas ve Raif Erdem'i, Çorum Merkez Gökçepınar Köyü’nde Veli Solmaz'ı mezarları başında andık. Bu yıl ise Eşençay Köyü’nde Ahmet Doğan şahsında bu anmayı yapacağız.

Bizler, tüm insanları, inançları eşin gören bir inanca sahibiz. Hiçbir inancın birbirine üstünlüğü yoktur, hiçbir ırkın ve kişinin de başkasına üstünlüğü yoktur diyenlerdeniz. Bu nedenle Eşençay Köyü’nden tüm Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz ve barış ve kardeşlik çağrısı yapacağız” denildi.

Anma etkinliği tüm halkın katılımına açık olup, Ahmet Doğan için anıt mezar yapılacağı bildirildi.

Editör: SELDA FINDIK