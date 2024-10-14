Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak çıkan kanunun eksiklerinin giderilmesini istedi.

Fatih Okumuş, özellikle kariyer basamaklarının düzenlenmesi, öğretmenlere yönelik şiddete karşı alınan önlemler ve uzman/başöğretmenlik haklarının eksik yanlarına dikkat çekerek, bu noktada mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu görüşmelerin tamamlandığını ve taslağın yasalaştığını hatırlatan Okumuş; “Asil öğretmenliğe atamada sınavın kaldırılması, AYM kararıyla dayanağı ortadan kalkan kariyer basamaklarının ve getirdiği mali hakların güvenceye alınması, eğitimcilere yönelen şiddete karşı caydırıcı hükümler getirmesi, 20 hizmet yılını tamamlayan öğretmenlere başöğretmenlik hakkı getirmesi Kanunun takdiri hak eden maddeleri. Kanunla, öğretmenliğe atama, aday öğretmenlik süreci, adaylık sürecindeki disiplin hükümleri, kariyer basamakları, yöneticiliğe görevlendirme düzenleme konusu edilmekte; ilaveten Millî Eğitim Akademisi’nin yapısı, işleyişi, görev ve yetkileri, akademinin personel istihdamı ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı düzenleme getirilmektedir” dedi.

AYM iptal kararı üzerine kariyer basamaklarında ilerleme sürecinin yeniden düzenlendiğini de hatırlatan Fatih Okumuş, denetim üzerine öğretmenlik görevini yerine getirmede yetersizliği görülenlerin GİHS memur kadrolarına atanmalarına ilişkin taslak hükmünün görüşmelerde metinden çıkarılmasını olumlu bulduklarını, Şube müdürleri, eğitim uzmanları, araştırmacılar ve müfettişler için uzman/başöğretmenlik hakkı tanınmamasının kanunun göze çarpan, eğitimciler arasında benimsenmesini zora sokan, sorun çözmek yerine çözümü öteleyen en önemli noksan olduğunu da anlattı.

Taslağın yasalaşmasına rağmen noksanları kabul etmediklerini, çaba ve mücadelelerinin de süreceğini açıklayan Okumuş uzman ve başöğretmen tazminatlarının emekliliğe yansıtılması, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılması, yöneticiliğin ikincil görev olmaktan çıkarılarak mali haklarının artırılması ile ek ders ücret göstergesinin 230 rakamına yükseltilmesi talebini de dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ