Çorum’un otomotiv sektöründeki “yüz akı” kuruluşlarından Evlüce Otomotiv, geride kalan hizmet yılında “iz bırakan” başarılı çalışanlarını, Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen bir programla ödüllendirdi. Görkemli gecede Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce, eşi Süheyla Evlüce, oğulları Ahmet Hasan Evlüce, eşi Damla Evlüce, kızları Sevgi Evlüce Kantar ve damatları Emin Kantar ile Genel Müdür Yaşar Budak da, tüm çalışanlarla bir araya geldi.

1997 yılından itibaren Çorum’da Ford marka bayiliği ile başlayan, Akaryakıt, Sigorta,2.El İnşaat, Garenta Araç Kiralama, Ankastre Üretimi ve son dönemde gruba katılan Chery ve Jaecoo markalarını Çorum’lularla buluşturan Evlüce Otomotiv, Çorum ve bölgesine sektörel olarak en iyi hizmeti verme çabasını kararlılıkla sürdürüyor.

Hizmet vermeye başladığı 1997 yılından beri, bölgesel, ulusal satış ve satış sonrası hizmetlerde bir çok defa başarılar elde eden Evlüce Otomotiv, Ford’un en prestijli ödülü olan Satış ve Satış Sonrası Ford Avrupa Başkanlık ödülünü 2022 yılından sonra 2023 yılında da aldı. Yine 2024 satış olimpiyatlarında Türkiye 2’ncisi olan personelini ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarını ödüllendirerek onurlandırdı.

Evlüce Ailesi’nin tüm personelinin yer aldığı gecede, Evlüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Hasan Evlüce personele plaketlerini verdiler.

10. yıl plaketi alanlar: Mastertech Dağhan Gür, Servis Danışmanı Serdar Şahin, Satış danışmanı Serpil Şahin, Araç teslim sorumlusu Gazanfer Gönen, Teknisyen Mehmet Kartal.

15.yıl plaket alanlar: Chery Satış Müdürü Merihay Koçak, Sigorta Müdürü Fevzi Taşkaya, Garenta Araç Kiralama Danışmanı Bilgehan Kunduz. Plaketlerini Ahmet Hasan Evlüce verdi.

20.yıl plaket alanlar: Ford Satış Müdürü Goncagül Karacaköylü, Kastamonu Ford Şube Müdürü İsmail Semerci, Chery Servis Müdürü Ferhat Almalı, Hasar Danışmanı Mehmet Sab.

25.yıl plaket alanlar: Genel Müdür Yaşar Budak, Ford Servis Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Yedek Parça Müdürü Mehmet Yurderi, Mastertech Birol Partici, Kaporta Ustası Cengiz Kurak, Teknisyen Hasan Özeskici, RS Mastertech Hasan Özkan, Boya Teknisyeni Ergül Kaşoturacak, Güvenlik Personeli Salih Çilingire. Ödüllerini ve plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce’nin elinden aldılar.

Ödül Töreni sonrasında konuşan Evlüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Evlüce, Dünya’da özel şirketlerdeki çalışma süresi ortalamasının 3 ile 5 yıl olduğunu, bu rakamın Evlüce Ailesinde yaklaşık 15 yıla kadar ulaştığını belirterek, bu başarıya katkı sunan tüm çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Ali Evlüce, Çorum ve bölge illerimize geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.