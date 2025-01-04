Maaşların bir kat artmasına rağmen tüm gider fiyatların 4 kat arttığına dikkati çeken Memur-Sen İl Başkanı Okumuş, “Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır” dedi.

Gelir adaleti için refah payı istediklerini vurgulayan Okumuş, TÜİK’in enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “

2024 Aralık ayı enflasyonu %1,03 olarak açıklandı. 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon %15,75 ve enflasyon farkı ise %5,23 olarak geçekleşti. Hakem Kurulu’nun 2025 Ocak ayı için belirlediği %6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı %11,54 oldu.

Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon %60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için %6 + %5 artış belirledi. Hakem Kurulu’nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir. Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır.

Sabit ücretliler için ortaya konulan gerekçenin aynısını, sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. “Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı” gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz.

Gelir dağılımında adalet için Refah Payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme’de teklif ettiğimiz 2025’in ilk altı ayı için %15 artış ve %10 Refah Payı maaşlara yansıtılmalıdır.”

Editör: Haber Merkezi