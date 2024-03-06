Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Dağlı, Sıklık Tabiat Parkı içerisindeki Orman Okulu’nda resim ve müzik atölyelerine katılan 19 Mayıs İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Vali Dağlı, Orman Okulu’nda yapılacak doğada matematik, tarımsal aktiviteler, çevre bilinci, oryantiring, doğal yaşam gözlemevi, çevrebilimi konularında verilecek temel eğitimlerin çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.