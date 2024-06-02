Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Tekvando İl Birinciliği sona erdi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine çok sayıda öğrenci katılım sağladı.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde oluştu;
27 Kilo: 1.Elif Beren Ayak, 2.Ravza Gül Çalış, 3.Erva Karaoğlan, 4.Defne Orhan.
30 Kilo: 1.Merve Üçok, 2.Elif Sena Yıldızhan.
33 Kilo: 1.Asuman Aksoy, 2.Ranagül Karaduman, 3.Evrin Buğlem Geldi, 4.Ceylin Naz Kahraman.
36 Kilo: 1.Beren Demirel, 2. Zeynep Sude Tosun, 3.Esma İrem Aktar, 4.Elif Erva Gödek.
40 Kilo: 1.Güdeniz Berra Atan, 2.Türkan Belinay Eraltay, 3.Aybüke Hümeyra Gürel, 4.Zeynep Eker.
45 Kilo: 1.Şura Eker, 2.Feyza Kazancı.
50 Kilo: 1.Elvin Didem Çiftçi, 2.Gökçe Kaya, 3.Nihal Özsaraç.
57 Kilo: 1.Ecrin Yazkan, 2.Yağmur Hardal.
+57 Kilo: 1.Ayşe Gül Keleş, 2.Yaren Özdemir, 3.Mira Beren Yılmaz, 4.Elif Eğribey.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerine dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.