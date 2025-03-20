Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Okçuluk İl Birinciliği sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan il birinciliğine toplam 43 öğrenci katıldı. Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen klasik yay atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

Genç erkekler: 1. Ahmet Sefa Çetin (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi). 2. Emir Osman Aydoğmuş (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi). 3. Zafer Tülek (Şehit Bayat Osman Arslan Anadolu), 4. Mahmut Efe Yıldız (Mehmetcik Anadolu)

Genç kızlar: 1. Rabia Demirkan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok). 2. Hatice Efsa Çağıl (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Elif Pınar Erkoç (Başöğretmen Anadolu), 3. Evsanur Kaplan (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).

Yıldız erkekler: 1. Barlas Yıldırım (Özel Çorum Bahçeşehir Koleji), 2. Ömer Eyman Ünlü (Mehmet Akif Ersoy). 3. Muhammed Berat Şahin (Mehmet Akif Ersoy). Ali Kalabalık (Ahmet Yesevi İmam Hatip).

Yıldız kızlar: 1.Belinay Cemre (Ahmet Yesevi İHO), 2. Vahide Eren Köken (Mehmet Akif Ersoy), 3. Nazlınur Özcan (23 Nisan Ortaokulu), 4. Zeynep Uslu (Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip).

Minik kızlar: 1. Elif Grür (İnönü Zaferi İlkokulu).2. Zeynep Ela Gökkaya (Fatih Sultan Mehmet). 3. Şeyma Akbaş (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 4. Zeynep Karademir (İnönü Zafer İlkokulu).

Minik erkekler: 1. Özgür Deniz (Osmancık Akşemsettin İlkokulu). 2. Yusuf Çınar Tosun (Özel Çorum Bilgi İlkokulu). 3. Ömer Kütük (Akşemsettin İlkokulu), 4, İlter Ali Topal (Atatürk İlkokulu).

Küçük erkekler: 1. Tuğra Sıcak (Osmancık Meliha Rıfat Göbel). 2. Mustafa Berat Alıcı (Mehmet Akif Ersoy). 3. Turan Türkoğlu (TOKİ Şehit Şükrü Özyol), 4. Muhammed Fatih Karakuş (Meliha Rıfat Göbel),

Küçük kızlar: 1. Zeynep Duru Aydın 8(Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın)., 2. Hatice Kübra Güngör (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu). 3. Sevcan Doğan (Şehit Mustafa Avcu İmamHatip), Aydeniz Karadeniz (Toki Şehit Şükrü Özyol).

Makaralı yay atışlarında ise yıldız erkeklerde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ndan Bilal Efe Yalçın rakipsiz olarak birinci oldu. Yıldız kızlarda ise Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortokulu’ndan Pelin Gamze birinci, Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Beyza Çelik ise ikinci oldu.

Atışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.