ZİRVEDE AMED-ERZURUM MAÇI VAR

Haftanın en çok izlenen maçı ise Diyarbakır’da oynandı. Erzurumspor’un Amed Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 2-1 karşılaşmayı 13.724 biletli seyirci tribünden izledi. 6.245 seyirci ile Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı en çok izlenen maçlar sıralamasında ikinci olurken, puan cetvelinin ilk 2 sırasında yer alan Fatih Karagümrük’le lider Kocaelispor arasında oynanan maç 3.758 seyirci ile üçüncü oldu.

Haftanın diğer maçları ve seyirci sayıları ise şöyle: Ankaragücü-Iğdır FK (2.573), Bandırmaspor-Adanaspor (713), Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (694), İstanbulspor-Gençlerbirliği (316), Ümraniyespor-Boluspor (301) ve Manisa FK-Pendikspor (298)