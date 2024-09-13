Çorum'da okul sporlarının öncülerinden Çorum Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu Üyeleri, yeni sezon öncesi önemli bir ziyarette bulundu.

Heyet, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret ederek, yaklaşan okul spor faaliyetleri için plan ve projeleri hakkında bilgi verdiler. Ziyaret sırasında, okul sporlarının yaygınlaştırılması, öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve spor kültürünün artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, yeni sezonun heyecanını ve beklentilerini dile getirerek, Milli Eğitim Müdürü Çağlar'ın destekleriyle daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu Üyeleri ise, spor organizasyonlarının daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için çeşitli öneriler sundular.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul sporlarına verdikleri önemi vurgulayarak, Çorum'un spor alanındaki gelişimine katkıda bulunacak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve işbirliği temennileriyle son buldu.

Editör: RIFAT KARA