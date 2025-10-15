Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul Sporları Tertip Komite Üyeleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla 2024-2025 sezonu değerlendirme ve 2025-2026 sezonu planlama ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, geride kalan sezonun genel bir değerlendirmesi yapılırken, yeni sezonda düzenlenecek okul sporları faaliyetlerinin planlaması, müsabaka takvimleri, branş bazında hedefler ve karşılaşılabilecek olası sorunlar üzerine istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, toplantıda yaptığı konuşmada okul sporlarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmen ve komite üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni sezonun tüm sporcular, öğretmenler ve okullar için başarılı, centilmence ve verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.