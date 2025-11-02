Çorum Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli beslenme ortamlarında vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde düzenli denetimlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, hijyen, gıda güvenliği ve ürünlerin saklama koşulları titizlikle inceleniyor.

Denetimler kapsamında, kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj bütünlüğü, gıda depolama sıcaklıkları ve çalışanların kişisel hijyen koşulları kontrol ediliyor. Ayrıca kantin işletmecilerine, gıda güvenliği ve temizlik standartlarına uygunluk konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Ççocukların sağlığının her şeyden önemli olduğu belirtilerek denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli ve hijyenik ortamlarda beslenmesi için okul kantinlerinde düzenli olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Son kullanma tarihinden ürünlerin saklama koşullarına kadar her detayı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumak ve okul ortamında güvenli gıda tüketimini sağlamaktır.”

Muhabir: Haber Merkezi