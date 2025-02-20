Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cem Daharlı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konusunda saha çalışmaları yapıldığını söyledi.

Okullarda eğitim personeli dışında görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele, öğrenci iletişimi, okul ve kurum kültürü konularında eğitimler verildiğini kaydeden Çağlar, okul servislerinde görev yapan şoför ve yardımcı personel yönelik eğitimlerin de devam ettiğini dile getirdi.

Çağlar’ın ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği kapsamında yapılan tedbir çalışmaları hakkında istatistik verilerini de içeren bir sunum yaptı.

Toplantının devamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Başkomiser Zeynep Sarı ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli J. Kd. Üsçvş. Nurcan Kızıllar, okullarda eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve alınan tedbirler ile ilgili sunumlar yaptılar.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde devam etmesini sağlamak üzere, çocukların her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması ile korunmasına yönelik ilgili tarafların iş birliğiyle önleyici ve koruyucu tedbirlerinin yeterli seviyede alınmasına yönelik hususlar görüşüldü.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Emniyet ve Jandarma teşkilatına muhtarlara, okul servisi yöneticilerine, okulların idareci ve öğretmenleri ile çalışanlarına, okul aile birliği başkanlarına ve velilere teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR