Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar, parklarda doyasıya eğlendi.

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi, Alaca ilçesi ve Osmancık ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar ise soluğu sokaklarda ve parklarda aldı. Çocuklar kar tatilini bisiklet sürüp oyun oynayarak geçirdi.

Tatilin ve karın tadını çıkarmak için parka gelen ortaokul öğrencisi Aydın Ferit Balak, “Tatil güzel geçiyor, özellikle kar yağdığı için daha iyi oldu. Tatili kartopu savaşı yaparak veya karda bisiklet sürerek geçiriyoruz. İnşallah bu gece de yağar, yarın da tatil olur, öyle uzun bir tatil geçirmiş oluruz” dedi.

Editör: İHA AJANS