Olay Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir okulda arkadaşlarıyla oturan A.E.K. (17) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bıçaklama yaralama şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 

18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı! 18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!

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Editör: İHA AJANS