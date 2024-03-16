Türk siyasetinin ünlü isimlerinden Oktay Vural, İYİ Parti’nin seçim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Çorum’a geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, ilk olarak Alaca İlçesini ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanı Menderes Aydoğan, Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan ve partililerle birlikte esnafı ziyaret eden Vural, emeklinin, esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak dert dinledi. İlçe Başkanlığını da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Vural, mevcut gidişattan memnun olmayan herkesi değişime destek vermeye davet etti.

Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan, ilçenin temel sorunları ve hazırladığı projeler hakkında bilgi vererek, öğrencilere, kadınlara, gençlere, yaşlılara yönelik projelerinin yanı sıra sokak hayvanları ile ilgili de çalışmalarının olacağını, ilçeyi hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz mücadele edeceklerini anlatarak, halkın büyük ilgi ve desteği ile karşılandıklarını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Vural ise projeleri olumlu ve yerinde bulduğunu söyleyerek, ilçe halkını Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan’a destek vermeye davet etti.

İYİ Parti heyeti, Alaca halk pazarında da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, nabız yokladı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ