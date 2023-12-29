OKA Genel Sekreterliği görevinden ORAN Genel Sekreterliği görevine atanan İbrahim Ethem Şahin, yeni OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile beraberindeki heyet Çorum’da dizi ziyarette bulundu.



OKA Genel Sekreterliği heyeti ilk olarak Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Dağlı da Şahin ve Dicle’ye yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında bölge illere hizmet veren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı çalışmaları değerlendirildi.

Yeni OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve görevi devreden İbrahim Ethem Şahin ile beraberindeki heyet daha sonra ise Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın heyete nazik ziyaretleri için, Şahin’e de bugüne kadarki ilimize yönelik katkıları için teşekkür ederken, Dicle’ye de yeni görevinde başarı dileklerini sundu.