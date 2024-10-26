Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Ekim Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi ve OKA Başkanı Ali Çalgan yönetiminde Tokat’ta gerçekleştirildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü’nün evsahipliğinde, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Çalgan toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Amasya Valiliği görevine yeni atanan Önder Bakan’ı tebrik eden ve kendisinin de Çorum Valiliği’ne atanması sonrası OKA Başkanlığı görevini devraldığını hatırlatan Vali Çalgan, “Görev yapacağım süre zarfında, bütün yönetim kurulu üyelerimizin destek ve katkıları ile bölgemiz ve şehirlerimiz için faydalı hizmetler, projeler üretmeyi temenni ediyorum.

Kalkınma Ajansımız bugüne dek uyguladığı kalkınma odaklı projelerle Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde, imalat sanayi ve turizm sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda üretimi, istihdamı, ihracatı ve hizmet kapasitesini arttıracak altyapıları güçlendirdi. Yatırım Destek faaliyetleri ile bölgemize yeni yatırımcıların gelmesine vesile oldu ve bölgemizdeki istihdam rakamlarının artışına katkı sağladı. İnsan odaklı kalkınma anlayışımızla vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayan sosyal kalkınma odaklı bir çok projeyi destekledi” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nda Kalkınma Ajansları’nın yeni misyonunun “yerel kalkınma hamlesi” olduğunu hatırlatan Vali Çalgan, bu konuda bölgede yapılacak çalışmalara da değindi.

Ekim ayı olağan toplantısında 2024 yılının ilk 6 aylık bölümündeki çalışmaların ele alınacağını ve 2025 yılı için istişarede bulunacaklarını da anlatan Vali Çalgan, ajansların 2024 ve 2025 yılları için “Kadın Girişimciliği” ve “Kadın İstihdamı”na ağırlık vereceğini de dile getirerek bu tema kapsamında Çorum’dan başlayan “Orta Karadeniz Sanayiinde Kadın Eli Projesi”nin de bölgedeki tüm illere yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ