Kadın istihdamı ve girişimciliğinde örnek çalışmalarıyla fark oluşturan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Türkiye’nin en başarılı ajansları arasında yer alarak ödüllendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" kapsamında yapılan değerlendirmede, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) örnek çalışmalarıyla öne çıktı. Kadınların iş gücüne katılımını güçlendiren yenilikçi projeleriyle dikkat çeken OKA, en başarılı üç ajans arasında yer alarak teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Teşekkür belgesini, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’ten alan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Çalışmalarımızın takdir görmesi bizim için gurur verici. Bu başarı hikâyesinin yazılmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

KADIN GÜCÜYLE DÖNÜŞEN KALKINMA VİZYONU

TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat), kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Kadınların iş gücüne katılımı son yıllarda istikrarlı biçimde artarken, bu gelişmede OKA’nın kadın emeğini görünür kılan, üretim kültürünü dönüştüren sürdürülebilir proje ve faaliyetlerinin önemli bir rolü bulunuyor. Kuruluşundan bu yana "kadın" temasını hep gündeminde tutan OKA, bugüne kadar 83 proje, 107 teşvik belgesi, 8 milyar TL yatırım ve 7 bin kadın istihdamı ile bölgesel kalkınmaya öncülük etti.

SANAYİDEN TARIMA, TEKNOLOJİDEN TURİZME GÜÇLÜ ADIMLAR

Kadınların sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar tüm sektörlerde yer aldığı bütüncül bir kalkınma modeli ortaya koyan OKA, 2024–2025 döneminde 6 ana başlıkta projeler, faaliyetler ve ortaklıklar yoluyla 32 milyon TL bütçeyle 2 bin 700 kadına ulaştı. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteleri bir araya getiren 50’nin üzerinde paydaş ve 16 protokol ile güçlü bir sinerji oluşturuldu. Kadın girişimciliğini teşvik eden söyleşiler, podcast ve videocast serileri, mentörlük programları, evde üretim modeli ve teknik destek projelerine uzanan çalışmalarla binden fazla kadına ulaşıldı.

OKA'nın sanayi alanında yürüttüğü çalışmalar bölgenin sanayi gelişim koridoru üzerinde şekilleniyor. Sungurlu’dan Çorum’a, Merzifon’dan Samsun’a uzanan orta–yüksek teknoloji hattında; CNC, Robot, ve Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü, kaynakçılık eğitimleri ve Kadın Mühendis Okulu ile kadınlar teknoloji tabanlı üretimde aktif rol aldı. Kadın kaynakçılar, CNC operatörleri ve Mühendis Okulu mezunları, bölgenin üretim kültürüne yeni bir soluk getirdi.

Sanayi ekseninde yürütülen bu çalışmalar yalnızca istihdam sağlamakla kalmadı, yeni bir sanayi kültürünün oluşmasına da öncülük etti. Kadınların üretime katılımıyla birlikte fabrikalarda insana yakışır iş ortamı anlayışı güçlendi; iş güvenliği ekipmanlarının kullanımı yaygınlaştı, iletişim dili olumlu yönde değişti ve çalışma alanlarında kadınların ihtiyaçlarına duyarlı düzenlemeler yapıldı.

Dijital ve mesleki becerilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Kuzeyin Dijital Yıldızları" programıyla veri analitiği, dijital dönüşüm ve yapay zekâ eğitimleri verilerek kadınlar dijital iş gücüne kazandırıldı. Bununla birlikte, oyun geliştirme, siber güvenlik, yapay zekâ, İHA pilotluğu, dijital muhasebe ve e-ticaret alanlarında uygulanan eğitim programlarıyla 250’den fazla kadının girişimcilik ve istihdam yolculuğu hızlandırıldı. Tarım ve turizm sektörlerinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projeleri aracılığıyla kadın eliyle üretim ve tanıtım desteklendi; kenevir ve dive dokuma, mutfak atölyeleri, hediyelik eşya ve çini üretimi gibi alanlarda kadın emeği bölgenin kültürel mirasıyla buluşturuldu.

KADIN KOOPERATİFLERİNDE MARKALAŞMA VE YENİ PAZARLAR

Ajans, kooperatifçilik alanında yürüttüğü ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle kadın kooperatiflerinin altyapı, markalaşma, e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek oldu, bölgesel markalar oluşturuldu. Kadın üreticiler artık ürünlerini restoran zincirlerinden modacılara, e-ticaret platformlarından kurumsal markalara kadar geniş bir pazara ulaştırabiliyor. OKA, önümüzdeki dönemde de sanayi, tarım, turizm ve dijital dönüşüm alanlarında yeni projelerle kadın emeğini ekonominin merkezine taşımayı sürdürecek.

Muhabir: İHA AJANS