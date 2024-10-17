Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Vali Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dicle ve Purtul ziyarette OKA’nın çalışmaları ile ilgili bilgi vererek Vali Çalgan’ı kutladı. Ziyaret sırasında, OKA’nın bölgedeki projeleri ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge kalkınmasına yönelik işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Editör: Haber Merkezi